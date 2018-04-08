واشنطن 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وراح ضحيته عشرات الضحايا.وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل استخدام جميع الجهود المتاحة لاحتجاز أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سوريا وغيرها، وإن تاريخ نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه ليس محل شك أو نزاع, مشيرة إلى ضرورة محاسبة هذا النظام وأنصاره ووقف أي هجمات أخرى يمكن أن ينفذها.// انتهى //20:17ت م