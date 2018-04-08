جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسيُفتتح غداً معرض " صالون المجوهرات الدولي 2018م" في نسخته التاسعة ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، وبمشاركة أكثر من 50 داراً للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها ، وذلك بفندق هيلتون جدة ويستمر لمدة أربعة أيام .ويُعد معرض صالون المجوهرات Jewellery Salon Expo 2018 ، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات والساعات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية بهدف استقطاب المستثمرين من التُجار ، المحليين ، والباحثين ، عن القطع النادرة من عشّاق المجوهرات والساعات لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة ، إلى جانب إقامة متحفاً لأرقى المجوهرات والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية.يُذكر أن المعرض تستضيفه العاصمة الرياض ، بفندق الفيصلية خلال الفترة من 16 -19 من إبريل الجاري ، وسط تواجد كبار مصممي المجوهرات في العالم ،الذي من المتوقع أن يسجل أرقاماً قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الإستثمارية التي ستدعم هذا القطاع.// انتهى //20:24ت م