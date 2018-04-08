الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسوصل أعضاء نادي الطيران السعودي اليوم مطار الثمامة بعد اختتام رحلة ( فلاي إن ) التي نظمها النادي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت عنوان " فوق هام السحب "، التي بدأت من مطار الثمامة بالرياض متجهة إلى العلا والوجه على متن 10 طائرات خفيفة و رياضية متنوعة.ورفع المدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي الكابتن عايد القاسمي باسمه واسم أعضاء نادي الطيران السعودي، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس ومؤسس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على دعمه لجهود النادي ليحلّق عاليًا في سماء الوطن، وليؤدي رسالته في نشر ثقافة الطيران العام والتعريف بها لجميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن هذا الدعم من سموه آتى ثماره اليوم في حضور نادي الطيران السعودي في المحافل المحلية والدولية، والمنظماتذات الصلة بالطيران العام.وقال القاسمي : "إن الرحلة التي اخترنا لها هذا العام اسم "فوق هام السحب" هدفت إلى نشر ثقافة الطيران بين أفراد المجتمع، والتوعية بتقنيات الطيران وعلومه، وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الطائرات الخفيفة والرياضية عن كثب من خلال الفعاليات التي رافقت الرحلة، بالإضافة إلى زيارة الأماكن السياحية في بلادنا الغالية والتعريف بها بالتعاون مع هيئة السياحة".وشارك في الرحلة أعضاء نادي الطيران السعودي، وهم طيارون حاصلون على رخص الطيران، ومحبين للاستكشاف والمغامرة، ويمتلكون طائرات متنوعة، يرغبون التجول عليها في أجواء مملكتنا الحبيبة لاستكشاف ما تزخر به بلادنا الغالية من أماكن سياحية وتراثية متنوعة.وتضمن برنامج الرحلة العديد من الفعاليات شملت الجولات السياحية ، والرحلات البرية ومخيمات الشاطئ والرحلات البحرية والغوص وغيرها، بالإضافة إلى عرض الطائرات للجمهور والاستفادة من هذه الفرصة لتعريفهم بهذا العالم الجميل عالم الطيران العام والطيران الرياضي بكافة أنواعه الشراعي، والرياضي، وطائرات التحكم عن بعد (الدرونز) وآلية ممارستها.// انتهى //20:29ت م