الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسينظم قسم نمو وسلوكيات الطفل بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض ، المؤتمر الوطني الأول لنمو وسلوكيات الطفل خلال الفترة من١٥-١٦ أبريل ٢٠١٨، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بالمستشفى .وأوضحت رئيس اللجنة العلمية واللجنة المنظمة الدكتورة فاطمة الأحمري، أن المؤتمر يهدف لتنظيم لقاء يجمع المهتمين بالطفل أو اليافع في مجال التعليم ، والصحة، والتأهيل، والبحث العلمي ، ونقل العلم النظري إلى واقعي تطبيقي في المستشفيات، ومراكز التأهيل والمدارس , مشيرة إلى أن المؤتمر يشمل على ست جلسات علمية وأربع ورش علمية متخصصة، تناقش احتياجات المهنيين وأصحاب التخصصات ذات الصلة كطب الأطفال التطوري، وعلم النفس، والعلاج الأسري وطب الأعصاب وطب الأطفال، والطب النفسي للأطفال، والمختصين في مجال التربية الخاصة، والتمريض المتخصص .وأكدت الدكتورة الأحمري أهمية وجود مختصين في مجال طب نمو وسلوكيات الطفل " طب الأطفال التطوري" , مشيرة إلى أنه وفقاً لمعدلات الانتشار العالمية، يمثل الأطفال المصابين بالتوحد 1 لكل 68 طفل، كما أن نسبة المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وصل إلى حوالي 11 بالمائة في الفئة العمرية بين 4-17سنة، فيما تمثل صعوبات التعلم نسبة 7.66 بالمائة، بينما تمثل الاضطرابات النمائية بشكل عام وفقاً لمعدلات الانتشار العالمية نسبة 13.87 بالمائة .وأهابت رئيس اللجنة العلمية واللجنة المنظمة بأهل الاختصاص في قطاع الرعاية الصحية أو التعليم أو التنمية الاجتماعية على ضرورة المشاركة في المؤتمر بالحضور وطرح الأفكار والمساهمة في إعداد توصيات فاعلة للرفع من مستوى الخدمة المقدمة في البيئة التعليمية في المدرسة، أو الأسرية في المنزل، والتعريف بطريقة التعامل مع هذه الفئة العمرية .// انتهى //20:44ت م