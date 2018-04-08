القاهرة 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، إدانته الكاملة للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة، محملاً إسرائيل المسؤولية عن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم دون أن يكونوا حاملين للسلاح، مشدداً على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.وأكد المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح اليوم أن الوضع في قطاع غزة يحتاج لتدخل من جانب المجتمع الدولي، وأن استمرار العنف الإسرائيلي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاقها نحو مزيد من العنف والتصعيد، مضيفاً أن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها القطاع تستلزم توجيه الدعم للفلسطينيين وليس تصويب الرصاص إلى صدورهم.وأوضح عفيفي أن الجرائم الإسرائيلية تهدد بإشعال المنطقة، وأن حالة الصمت الدولي إزاء ما يجري تشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من العنف، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.// انتهى //21:07ت م