الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسخسر شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد , أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري اليوم , في ذهاب دور الـ32 الإضافي، المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، حيث تمكن كوملان أوفري من تسجيل هدف أسيك الوحيد في الدقيقة 52 .وبهذه النتيجة تأجل حسم التأهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية إلى مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر الأسبوع المقبل، حيث يتوجب على شباب بلوزداد الفوز بفارق هدفين على الأقل للاستمرار في البطولة ، فيما يكفي الفريق الإيفواري التعادل السلبي للتأهل .// انتهى //21:12ت م