الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساختتمت أمس بطولة المملكة لنخبة الجمباز لـ " الأندية والهيئات " في صالة الراكة في الخبر بعد ثلاثة أيام من المنافسات.وتوَّج رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبد الإله أبو الريش، الفائزين في البطولة .وحصد نادي الاتحاد المراكز الأولى على مستوى الفئات والمراحل كافة في ختام منافسات بطولة المملكة لأوائل الأندية والهيئات على المستوى الفردي، حيث جاء فارس الحربي في المركز الأول في مرحلة البراعم ، وفي مرحلة الأشبال حلَّ أولًا سيف الحربي ، أما في فئة الناشئين فجاء في المرتبة الأولى مناف العمري ، وفي فئة الشباب حصد اللقب ناصر السميري، فيما جاء عبد العزيز الجهني أولًا في فئة الدرجة الأولى.// انتهى //21:33ت م