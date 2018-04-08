‏السيح 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسنفذ مكتب العمل بالخرج مؤخراً عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة السيح وضواحيها ، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقرارتها التشريعية .وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مجموعة من المخالفات ، وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة .وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .‏ودعا مكتب العمل بالخرج المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية في مدينة السيح وفي المراكز والقرى عن طريق تطبيق ( معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها .// انتهى //21:45ت م