الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسزار وفد من جامعة هارفارد الأمريكية اليوم مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" بالرياض، اطلع خلالها على آلية عمل المركز عبر عرض مرتكزاته الفكرية والإعلامية والتقنية وعن طريق استعراض منتجات إدارة الشؤون الإعلامية واستراتيجيات بناء الرسائل وإيصالها للجمهور.وكان في استقبال الوفد الأمين العام لمركز "اعتدال" الدكتور ناصر البقمي وعدد من قيادات المركز، وتعرف خلالها الوفد على أبرز التقنيات المستخدمة في رصد وتحليل المحتوى المتطرف وسبل التصدي له، إضافة إلى أحدث المشاريع التي يعمل عليها المركز في الفترة الحالية ومنها معمل الابتكار ومؤشر عالمي يجري بناءه حاليا.وجرى خلال الزيارة الحديث حول أهمية وجود المراكز المتخصصة في عالم تحاول من خلاله قوى الشر بث سمومها عبر ترويج الخطابات المتطرفة لتغذية المزيد من الصراعات ونشر العنف في مناطق متعددة من العالم، والعمل على التصدي لهذا الفكر ومحاربته وتجفيف منابعه التقنية والفكرية والإعلامية عبر خطط واستراتيجيات تراعي أحدث الممارسات في هذا المجال.وناقش الأمين العام للمركز مع الوفد سبل التعاون وخصوصا في مجال الدراسات والبحوث بين المركز والجامعة الأمريكية، بما يحقق أهداف المركز في مجال مكافحة التطرف، وبما يتوافق مع المرحلة التي تتطلب تكاملا في الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.وكان المركز استقبل منذ افتتاحه العديد من الزيارات الدولية في سعيٍ متواصل لإيجاد منظومة دولية من الجهات الحكومية والمدنية والتعليمية والبحثية تتوحد جهودها في هذا المجال.وفي ختام زيارته عبر الوفد عن إعجابه بتجربة المركز الفريدة الساعية لتعزيز قيم التسامح والتعايش ونبذ الفكر المتطرف ومواجهته.// انتهى //21:55ت م