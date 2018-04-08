عام / ضبط 13 وافداً ضمن حملة "وطن بلا مخالف" بالقطيف
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
القطيف 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس
واصل مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم ، جولاته التفتيشية، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة ، ضمن حملة " وطن بلا مخالف ".
وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبدالكريم بن معتوق آل طه ، أن الحملة التي استهدفت مغاسل ومحلات تلميع السيارات بمنطقة التركيا الصناعية بالمحافظة ، أسفرت عن ضبط ١٣ وافداً، جميعهم مخالفين للمادة ٣٩ من النظام لقيامهم بالعمل لدى غير صاحب العمل ، منهم 9 وافدين بمهنة سائق خاص، ووافد بمهنة عامل منزلي، و ٣ وافدين متغيبين عن العمل.
وأضاف أن جميع المخالفين تم تسليمهم لشرطة المحافظة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.
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