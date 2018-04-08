الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض : " إن منتدى تحالف عاصفة الفكر يعد عطاءً كبيراً في حجمه وفي تواصله مع الجميع لأنه فكر ، والفكر يتجسد في كل موقع ، وأرجو أن توفق هيئة الصحفيين في أعمالها وأن تكون حاضرة في كل موضوع " ، مؤكداً أهمية الملتقيات الفكرية وضرورتها في توضيح الكثير من الأهداف وإلقاء الضوء على الأحداث .جاء ذلك في تصريح صحفي عقب افتتاح سموه ، مساء اليوم، فعاليات "منتدى تحالف عاصفة الفكر في دورته السادسة" الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين في مسرح مركز المؤتمرات بمبنى وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، والمفكرين، والمثقفين، والإعلامين من داخل المملكة وخارجها .وأضاف سموه " الطريق الصحيح والفكر المنضبط والمُحكم مفيد للنشئ " لافتاً سموه النظر إلى دور رجال الفكر والكتاب في مجالهم الكبير والمؤثر .// انتهى //22:48ت م