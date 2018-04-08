جيزان 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسيشهد جناح المديرية العامة لحرس الحدود المشارك في فعالية " فخر واعتزاز" في نسخته الثانية , والمقام بالواجهة البحرية للكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، إقبالاً كثيفاً من الزوار من داخل منطقة جازان وخارجها.وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أن مشاركة حرس الحدود في فعالية " فخر واعتزاز " من خلال معرض تقدم فيه المعلومات عن مهام وواجبات حرس الحدود، بهدف إبراز النواحي الثقافية والفكرية والجهود الأمنية عن المملكة، والمساهمة في إطلاع الأجيال على مظاهر النهضة والتطور التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وإبراز الدور الذي تؤديه القطاعات الأمنية، وما حققته من مكتسبات ومعطيات على الصعيدين المحلي والخارجي.وبين أن المعرض يضم الكثير من الأجنحة التي تتضمن غرفة محصنة التي تستخدم في النقاط الأمامية ويركب عليها سلاح عيار 50 , وقسم الكاميرات الحرارية التي تستخدم في المراقبة على الحدود السعودية لكشف المتسللين ، كما يحتوي المعرض على اقسام التوعية بأضرار المخدرات، والمشروعات التطويرية بحرس الحدود الذي يعرض ما وصل إليه الجهاز من التقنيات لإحكام السيطرة على حدود المملكة، كما يوجد قسم للبحث والإنقاذ والذي يهدف إلى تقديم التوعية بالسلامة البحرية وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة البحرية التي نسعى لها جميعا بعد توفيق الله عز وجل، كما يضم ركن يحوى صور لشهداء حرس الحدود تغمدهم الله برحمته.// انتهى //23:19ت م