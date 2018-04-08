المدينة المنورة٢٢ رجب 1439 هـ الموافق ٠٨ ابريل 2018 م واسزار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع فرع النيابة العامة بالمدينة المنورة حيث كان في استقباله رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الدكتور إبراهيم الغامدي .وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك والارتقاء بالعمل و تسريع الإجراءات .من جانبه أكد مدير عام الفرع أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من اهتمام و توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة لتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخدم مصلحة العمل ، مثمناً في الوقت ذاته ما يجده فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة من دعم و متابعة من أمير المنطقة .وفي نهاية اللقاء استمع مدير عام هيئات المدينة المنورة لشرح عن آلية عمل الأقسام والإدارات والدوائر بفرع النيابة العامة.// انتهى //23:26ت م