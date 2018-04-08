جيزان 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساء اليوم ، ختام فعاليات " أبطال الحد .. فخر واعتزاز " في موسمها الثاني , وذلك بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقيت كلمة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي ألقاها نيابة عنهم العقيد الركن محمد بن خليل أبو دية أعرب فيها عن سعادة الجميع بالقيام بالأعمال والمهام في الحد الجنوبي خدمة للدين ثم الملك والوطن بكل فخر واعتزاز وقوة وثبات للوقوف في وجه كل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن والنيل من مقدساته ومواطنيه , مبرزاً النجاح الكبير الذي حققته الفعالية والإقبال المتزايد التي شهدته من قبل أبناء المنطقة وزوارها والمقيمين بها.ونوه أبو دية بما يجده أبناء هذه البلاد الطاهرة خاصة منسوبي القوات العسكرية من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما يجده الجنود المرابطين بالحد الجنوبي في منطقة جازان من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.إثر ذلك ألقيت كلمة الجهات المشاركة ألقاها نيابة عنهم رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة جازان عبدالرحمن السروي أعرب فيها عن سعادة الجميع بالمشاركة في هذه الفعالية الوطنية التي يحتفي فيها الجميع ببطولات وتضحيات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي , رافعاً باسمه الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما وجدته وتجده الفعاليات من دعم ومساندة ورعاية أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها وإبراز جهود أبطال الحد الجنوبي من أفراد القوات المسلحة والقطاعات العسكرية، بمشاركة أسر وذوي الشهداء لنقل صورة متكاملة ومشاهد عن أبطالنا المرابطين الذين يضحون بأرواحهم لينعم المواطن والمقيم بالأمن والطمأنينة، والتعريف بما يقوم به الجنود الأشاوس ويقدمونه من بطولات وتضحيات لنصرة الدين والدفاع عن الوطن والمقدسات.ثم توالت فقرات الحفل من عروض مسرحية وأخرى مرئية تبرز البطولات والمهام التي يقوم بها جنودنا البواسل.وفي ختام الحفل سلم سمو نائب أمير منطقة جازان الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية للمصابين من أفراد القوات المسلحة وحرس الحدود وأبناء وأسر الشهداء , والجهات الحكومية والإعلامية الراعية والمشاركة في فعاليات "فخر واعتزاز " , فيما تسلم سموه هدية تذكارية .// انتهى //23:34ت م