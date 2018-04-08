الخرطوم 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس‏التقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في الخرطوم اليوم مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا.وتناول اللقاء جهود حكومة السودان فيما يتصل بتجديد الرئيس السوداني عمر البشير لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة, و حملة الحكومة السودانية لجمع السلاح ومساعيها لانضمام المعارضين لمسيرة السلام.// انتهى //23:39ت م