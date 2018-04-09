جيزان 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم سلسلة لقاءات القيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي , خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمكتب تعليم وسط جازان بمشاركة مكتب التعليم بمحافظة فرسان .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي خلال اللقاء أن مدير المدرسة وقائدها وقائدتها من أهم الأركان وأقواها في ترسيخ أهداف سياسة التعليم وتحقيق التطلعات للوصول بأجيالنا إلى التميز وإعدادهم للمساهمة في تنمية الوطن وتطويره, مشيرا إلى أن التعليم اليوم وفي ظل أسلوب الإدارة الحديث المتطور يجعلنا شركاء في الميدان التربوي مع المجتمع عبر التواصل والاتصال بكل وضوح وشفافية لتكون المخرجات التعليمية لطلابنا وطالباتنا هي العنصر الرئيس في الحوار والحديث ولنشعر حينها أننا أنجزنا ولدينا ما نباهي به تميزاً وإبداعاً .وأوضح أن القيادة المتمكنة والمبدعة تصنع الفرق دائما لأنها تؤمن بروح العطاء والعمل الجماعي والانتصار للتميز ودعمه لكي تتحول مدارسنا لمنصات إبداع وتصبح حواراتنا ولقاءاتنا منطلقا للتطوير لعرض التجارب الإبداعية والأفكار القيادية التربوية , لافتا إلى أن الرؤية الوطنية وبرنامج التحول الوطني تتطلب منا جميعا أن نكون على قدر التحدي والطموح وأن نعمل دائما على رفعة وطننا بإتقاننا لتعليم أجيالنا عبر قيادة مدرسية ناجحة .وأعرب الحكمي عن اعتزازه بالجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في الميدان , مشدداً على الآمال والثقة الكبيرة بهم لمواصلة العطاء وتحقيق الرسالة التربوية .من جانبه بين مدير مكتب تعليم وسط جازان يحيى أبو هادي أن اللقاء يأتي من منطلق أهمية القيادات المدرسية في الميدان التربوي والتعليمي , معتبراً قائدي وقائدات المدارس صناع النجاح والمساهمين في تجويد المخرجات التعليمية , مشيرا إلى أن نجاح قائد وقائدة المدرسة وتميزهم في مدارسهم يعزز نجاح العملية التعليمية بشكل عام .بدورها استعرضت مديرة مكتب وسط جازان " بنات " وردة بركات دور المدرسة التي تشكل منطلقًا للتطوير التربوي وميدان التغير الفسيح ، حيث يظهر من خلالها دور القيادة والإدارة المدرسية كعاملٍ رئيسي من عوامل نجاح العملية التعليمية .وتخلل لقاء القيادات المدرسية في يومه الثالث العديد من أوراق العمل عن الميزانية التشغيلية والتجهيزات المدرسية والمباني المدرسية وصيانتها كما تطرق إلى الشراكة المجتمعية , فيما جرى في ختام اللقاء تكريم عدداً من القيادات التربوية وقادة وقائدات المدارس بمكتبي تعليم وسط جازان وفرسان.وكان لقاء القيادات المدرسية قد تم تنفيذه يوم الثلاثاء الماضي في مكتبي تعليم صامطة وأحد المسارحة والحرث , تلاه لقاء مماثل يوم الأربعاء الماضي في مكتبي تعليم أبوعريش والعارضة ، واختتم اليوم باللقاء الخاص بمكتبي تعليم وسط جازان وفرسان.// انتهى //00:16ت م