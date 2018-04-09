المدينة المنورة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسنظمت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم, بالتعاون مع الجامعة الإسلامية, الملتقى الخامس للجودة الشاملة " منظومة الجودة بالأمن العام وفق رؤية المملكة 2030 " بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني.وشهد الحفل تقديم عرض مرئي لمختلف أعمال وجهود شرطة المنطقة وعنايتها بالجودة في مختلف أعمالها, ثم ألقى مدير شرطة المدينة المنورة كلمة خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة , أكد فيها أن تطبيقات الجودة الشاملة تُمثل أحد أهم خطوات رفع مستوى الفهم العام للجودة , وتُمكن المنتجات والخدمات المحلية من المنافسة والوصول للمستويات العالمية.وقال أن الأمن العام بكافة قياداته ومنسوبيه يتطلع بأن يُسهم الملتقى بالخروج بنتائج تدعم العلاقة بين المواطن ورجل الأمن, وتحقيق مفاهيم العمل الجماعي المبني على المنهجية القائمة على التحسن المستمر للأداء والكفاءة والالتزام بالمواصفات العالمية للجودة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .وفي ختام الحفل كرّمت شرطة المنطقة مختلف الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة معها في تنظيم أعمال الملتقى.// انتهى //00:19ت م