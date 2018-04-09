عرعر 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس‏نظمت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم الصفوف الأولية " بنات " اليوم ، مسابقة بعنوان " أُعبر بلغتي عن قيمي ومبادئي " ، تستهدف طالبات الصف الثالث الأبتدائي في مدارس بمدينة عرعر .‏وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارة التعبير باللغة العربية الفصحى عن القيم والمبادئ لدى الطالبات ، ونشر ثقافة الحوار المعبر عن القيم ، وإظهار جيل قادر على التعبير وفق أسس وقواعد لغوية مقننة .‏// انتهى //00:22ت م