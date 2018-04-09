ثقافي / تعليم الشمالية ينظم مسابقة " أُعبر بلغتي عن قيمي ومبادئي "
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
عرعر 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس
نظمت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم الصفوف الأولية " بنات " اليوم ، مسابقة بعنوان " أُعبر بلغتي عن قيمي ومبادئي " ، تستهدف طالبات الصف الثالث الأبتدائي في مدارس بمدينة عرعر .
وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارة التعبير باللغة العربية الفصحى عن القيم والمبادئ لدى الطالبات ، ونشر ثقافة الحوار المعبر عن القيم ، وإظهار جيل قادر على التعبير وفق أسس وقواعد لغوية مقننة .
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