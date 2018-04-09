القطيف 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسنظمت لجنة التفوق الطلابي بمدينة صفوى، مساء اليوم، حفل التفوق الطلابي السابع لمدارس مدينة صفوى، للعام الدراسي ١٤٣٨ هـ / ١٤٣٩ هـ، تحت شعار "معاً نصنع التفوق"، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط, وعدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، وقادة المدارس، والتربويين، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين، وذلك بقاعة الشلال بصفوى.وبدأ الحفل بمسيرة التفوق للطلاب المكرمين البالغ عددهم 76 طالباً، ثم ألقيت آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك ألقى عضو اللجنة علي بن عبدالهادي آل داوود كلمة لجنة التفوق الطلابي بمدينة صفوى، استعرض فيها جهود اللجنة في تقديم البرامج والدورات التدريبية، التي استفاد منها الطلاب والطالبات، والمعلمون والمعلمات، وأولياء أمور الطلاب، وسلط الضوء على المبدعين والمتميزين في مجالات الابتكار والتفوق ، مشيرا إلى وجود أحد عشر طالباً موهوباً ، ضمن كوكبة المكرمين .عقب ذلك ألقى مدير تعليم القطيف كلمة شكر فيها لجنة التفوق بصفوى، مشيداً بالطلاب المتفوقين والموهوبين وأسرهم ومعلميهم، منوها بما حققه منسوبو قطاع القطيف هذا العام من إنجازات ومراكز تفوق وتميز، تجاوزت مائة إنجاز على مختلف المستويات المحلية والوطنية والعالمية.ونوه العليط إلى دور الشراكات المجتمعية بين مختلف أطياف المجتمع والمدرسة في تحقيق النجاحات، وبلوغ الأهداف المرجوة ، مهنئاً الطلاب المتفوقين والموهوبين ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الجهود حتى يحقق الطلاب ما نصبو إليه، رفعة لوطنهم، وتحقيقاً لطموحات أولياء أمورهم.بعدها ألقى الشيخ محسن آل الشيخ مبارك كلمة أولياء أمور الطلاب ، تناول فيها صلة طالب العلم بالتقوى ، لافتاً النظر إلى أهمية شكر الله سبحانه وتعالى ، وبذلك يتحقق التوفيق ، معرباً عن شكره لأولياء الأمور الذين بذلا الجهد من أجل تربية أبناءهم، وبناء مستقبلهم .وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين والموهوبين، والتقطت الصور التذكارية للمكرمين.// انتهى//00:31ت م