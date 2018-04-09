الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم احتفال جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة بتكريم 40 فائزاً وفائزة ، وتكريم الفائزين بجائزة التميز في الدورة الرابعة عشرة وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ثم ألقت أمين عام الجائزة حصة بنت عبد الله ال الشيخ كلمة بينت فيها أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات التطوعية والخيرية في سبيل خدمة المجتمع وتقديم الدعم والخدمات لهم , مشيرة إلى أن هذه المبادرة الخيرية التي نحتفل فيها بالدفعة الرابعة عشرة من الفائزين والفائزات، ونكرم فيها 40 فائزاً وفائزة بجوائز تهدف لتشجيع الموهبة وخلق روح التنافس والإبداع ليصبح عدد المكرمين طوال سنواتها 560 فائزاً وفائزة من مختلف معاهد وبرامج التربية الخاصة بالمملكة.ثم ألقى الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان كلمة أسرة السلطان رحب فيها بسمو نائب أمير الرياض ، مهنئاً الفائزين والفائزات وأولياء أمورهم ومعلميهم .بعد ذلك تم تكريم الفائزين والفائزات بجائزة التميز واللجان ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .// انتهى //01:23ت م