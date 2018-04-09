اجتماعي / كلية العلوم الطبية بجامعة تبوك تنظم حملة توعوية ضد السرطان
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
تبوك 22 رجب 1439هـ الموافق 8 ابريل 2018م واس
نظمت وحدة النشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك اليوم ، حملة توعوية عن مرض السرطان لطلاب وطالبات الجامعة ، ضمن الحملة الخليجية الثالثة للتوعية بهذا المرض .
وتأتي الحملة كأحد أنشطة مبادرة ( لنتكاتف ضد السرطان ) التي تنظمها الكلية , وتضمنت محاضرة تثقيفية عن مرض السرطان وأسبابه وأعراضه، وكذلك طرق علاجه، وكيفية الوقاية منه .
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