تبوك 22 رجب 1439هـ الموافق 8 ابريل 2018م واسنظمت وحدة النشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك اليوم ، حملة توعوية عن مرض السرطان لطلاب وطالبات الجامعة ، ضمن الحملة الخليجية الثالثة للتوعية بهذا المرض .وتأتي الحملة كأحد أنشطة مبادرة ( لنتكاتف ضد السرطان ) التي تنظمها الكلية , وتضمنت محاضرة تثقيفية عن مرض السرطان وأسبابه وأعراضه، وكذلك طرق علاجه، وكيفية الوقاية منه .// انتهى //01:25ت م