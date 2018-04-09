القاهرة 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستعادل فريق الأهلي مع مضيفه سموحة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع رقم 31 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 79 نقطة متربعا على ترتيب جدول الدوري الذي سبق وأن حسمه لصالحه، بينما رفع سموحة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //01:29ت م