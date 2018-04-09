تبوك 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأقام مركز اللغة الانجليزية بجامعة تبوك بالتعاون مع قسم اللغة الانجليزية بكلية الطب دورة تدريبية عن مهارات التواصل الفعّال في المجال الطبي (Effective Communication Skills in Medical Field ) .واشتملت الدورة التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين وحدة البحث العلمي في مركز اللغة الإنجليزية وقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية والآداب في الجامعة على مجموعة من ورش العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب، وهدفت إلى التركيز على أسس ومهارات التواصل الفعّال في الحقل الطبي، من حيث استخدام المصطلحات الطبية التقنية، وكذلك اللغة الإنجليزية الأكاديمية في المجال الطبي .وأكد مشرف وحدة البحث العلمي في مركز اللغة الإنجليزية الدكتور عيسى الخطباء ، أهمية الدورة في تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب على كيفية التواصل والتفاعل مع المرضى والطلبة بطريقة فعّالة ، وصقل مهارات التواصل لديهم، وتمكينهم من استخدام طرق التواصل والمحاكاة المختلفة بطريقة إيجابية وفعّالة داخل الغرفة الصفية، أو في مكان العمل , مشيراً إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج التدريبي الأكاديمي الذي تجريه وحدة البحث العلمي في مركز اللغة الإنجليزية الذي يستهدف إقامة الدورات التدريبية في استخدام اللغة الإنجليزية التقنية للتخصصات المختلفة وبطريقة فعّالة لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات الجامعة المختلفة.// انتهى //01:37ت م