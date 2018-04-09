طوكيو 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأقال الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم مدرب المنتخب الوطني وحيد خليلوجيتش، وذلك قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.وأفاد رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما بأنه تم إبلاغ المدرب البوسني بالقرار وسيتم الإعلان عن بديله في مؤتمر صحفي غدًا الاثنين.وستخوض اليابان نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من بولاندا والسنغال وكولومبيا.// انتهى //03:26ت م