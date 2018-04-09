طوكيو 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر اليوم غربي اليابان، مع تحذيرات من إمكانية وقوع هزات ارتدادية.وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن الزلزال الذي وقع الساعة 0123 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1623 الأحد بتوقيت جرينتش) في المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني غرب طوكيو، كان على عمق 12 كيلومترا.ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، بينما أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال، ووقوع أضرار في بعض المباني وتشققات في بعض الطرق وانقطاع الكهرباء عن حوالي 50 منزلًا، إضافة إلى انقطاع المياه عن مئة أسرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.// انتهى //03:26ت م