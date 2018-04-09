الصحف السعودية
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية الموريتانية
بتوجيه الملك.. ولي العهد يستهل زيارة رسمية لفرنسا
ولي العهد يختتم جولته الأميركية ويبدأ زيارة رسمية لفرنسا
ولي العهد يرعى إطلاق مشروع «موتيفا» للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة
بحضور أمير الرؤية.. سابك تشرع في تصميم مقرها الجديد بهيوستن
الأمير محمد بن سلمان يزور الرئيسين بوش والوزير بيكر
ولي العهد للطلبة السعوديين: أعمالكم الإنسانية خلال إعصار هارفي تعكس قيم الإسلام
فيصل بن بندر يلتقي سفير بولندا.. ويرعى حفل معهد الإدارة
وزير الداخلية يزور قيادة قوات أمن المنشآت
المملكة تدين بشدة الهجوم الكيميائي على دوما السورية
«الخارجية» تدين حادث دهس مونستر الألمانية
تحالف سعودي ــ إماراتي ــ مصري لإنشاء قناة سلوى البحرية
المستوطنون اليهود يقتحمون الأقصى
الإمارات تدعم استقرار لبنان
الرئيس عون: العلاقات مع المملكة تعود إلى طبيعتها
التحالف والجيش يدكان أوكار الحوثيين في البيضاء والحديدة وصعدة
رئيس الوزراء اليمني: نهاية الانقلابيين قريبة
القوات العراقية تنقذ ثلاثة مسؤولين بعد محاصرتهم من قبل إرهابيين
مصرع أربعة إرهابيين وتدمير العشرات من الأوكار في سيناء
مجلس علماء باكستان: المملكة خط أحمر
قلق أممي.. وغضب أميركي.. وإدانة بحرينية ضد كيماوي الغوطة
قوات الملالي تقمع مزارعي أصفهان وعرب الأحواز
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