الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية الموريتانيةبتوجيه الملك.. ولي العهد يستهل زيارة رسمية لفرنساولي العهد يختتم جولته الأميركية ويبدأ زيارة رسمية لفرنساولي العهد يرعى إطلاق مشروع «موتيفا» للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقةبحضور أمير الرؤية.. سابك تشرع في تصميم مقرها الجديد بهيوستنالأمير محمد بن سلمان يزور الرئيسين بوش والوزير بيكرولي العهد للطلبة السعوديين: أعمالكم الإنسانية خلال إعصار هارفي تعكس قيم الإسلامفيصل بن بندر يلتقي سفير بولندا.. ويرعى حفل معهد الإدارةوزير الداخلية يزور قيادة قوات أمن المنشآتالمملكة تدين بشدة الهجوم الكيميائي على دوما السورية«الخارجية» تدين حادث دهس مونستر الألمانيةتحالف سعودي ــ إماراتي ــ مصري لإنشاء قناة سلوى البحريةالمستوطنون اليهود يقتحمون الأقصىالإمارات تدعم استقرار لبنانالرئيس عون: العلاقات مع المملكة تعود إلى طبيعتهاالتحالف والجيش يدكان أوكار الحوثيين في البيضاء والحديدة وصعدةرئيس الوزراء اليمني: نهاية الانقلابيين قريبةالقوات العراقية تنقذ ثلاثة مسؤولين بعد محاصرتهم من قبل إرهابيينمصرع أربعة إرهابيين وتدمير العشرات من الأوكار في سيناءمجلس علماء باكستان: المملكة خط أحمرقلق أممي.. وغضب أميركي.. وإدانة بحرينية ضد كيماوي الغوطةقوات الملالي تقمع مزارعي أصفهان وعرب الأحواز// يتبع //06:12 ت م 03:12جمت