وركزت الصحف على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا.وجاءت افتتاحية صحيفة اليوم تحت عنوان (تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية)، إذ كتبت: تأتي الزيارة سمو ولي العهد الحالية لفرنسا لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين في مناحٍ متعددة لاسيما الاقتصادية والصناعية منها في ضوء تسخير سلسلة من التعاونيات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها المملكة مع الدول الصناعية الكبرى ومنها فرنسا لخدمة التوجهات التي بدأت المملكة في ممارستها لترجمة تفاصيل رؤيتها الطموحة 2030 وتحويلها إلى واقع مشهود.وأضافت أن الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده دول المنطقة من أزمات وحروب وفتن لابد من احتوائها تحقيقًا لعوامل الأمن والاستقرار والسيادة في ربوعها ومكافحة ظاهرة الإرهاب التي وصل أخطبوطها المدمر إلى كثير من أمصار وأقطار العالم بما فيها المملكة وفرنسا، ويمثل التقاء سموه بفخامة الرئيس الفرنسي منطلقًا واضحًا لتعزيز الشراكة التاريخية والقوية بين البلدين الصديقين.ورأت أن زيارة سمو ولي العهد الحالية لباريس سوف تؤدي قطعًا إلى تعميق تلك العلاقات مع فرنسا وتطوير مختلف الشراكات القائمة بينهما وتطوير وتوحيد الرؤى السياسية التي تكاد تكون متطابقة ومتشابهة حيال القضايا الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط، فالزيارة ذات دلالات مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الرياض وباريس لمواجهة التحديات المحدقة بالعالم وبدول المنطقة العربية.وأردفت بالقول: التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين يعتبر من أهم المباحثات التي سوف يجريها سموه للبدء في تنفيذ اتفاقيات اللجنة السعودية الفرنسية وبلورة أهدافها لما فيه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما أن الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة تقتضي بالضرورة تحقيق الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم ومن ضمنها فرنسا.وخلصت إلى القول أن زيارة سمو ولي العهد الحالية لفرنسا سوف تؤدي إلى تعميق مسارات الشراكات الاستراتيجية المعلنة بين الرياض وباريس في قنوات عديدة من بينها القنوات الثقافية والطبية والبحوث العلمية، وهي قنوات تعد استكمالًا لكل الخطوات التعاونية القائمة بين البلدين، فزيارة سموه تعتبر من الزيارات المهمة التي من شأنها دعم توجهات المملكة الحثيثة المتمثلة في تطورها التنموي والتقني والاقتصادي والعسكري والسياسي، وهو تطور غير مسبوق وفقا للرؤية الطموحة والواثقة التي بدأت المملكة في تطبيق تفاصيلها وجزئياتها.// يتبع //06:13 ت م 03:13جمت