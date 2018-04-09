وفي الموضوع نفسه، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (تنويع الشراكات الدولية): من سمات العمق الاقتصادي للدول.. قدرته على تنويع القاعدة الاقتصادية تصديراً واستيراداً، تعاوناً وشراكةً، تدريباً ونقلاً للمعرفة.. كل ذلك بات أحد العناوين البارزة لتوجهات المملكة التي يقود رؤيتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من خلال فتح آفاق تعاون وشراكة مبنية على المصالح المشتركة مع دول العالم المهمة في خارطة الاقتصاد العالمي.ورأت أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ونقل التقنية.. وفي باريس مرحلة أخرى يبدؤها الأمير محمد بن سلمان، مرحلة تعكس عمق العلاقات التي انطلقت عام 1926 .واختتمت بالقول: بين مصر، بريطانيا، الولايات المتحدة وفرنسا.. مساحة لا حدود لها من التنوع السياسي، والاقتصادي، والمصالح القائمة على التعاون والاحترام.. في جميع المجالات السياسية، الأمنية، العسكرية، الصناعية، التجارية، وحتى التنموية والتقنية.. وعلى ذلك فإن رؤية المملكة 2030 المبنية على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.. تعتمد أيضاً على الموقع الجغرافي الاستراتيجي، للمملكة كونها أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية.. وتعزيز الشراكة مع دول كبرى في تلك القارات.// انتهى //06:13 ت م 03:13جمت