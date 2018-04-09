المدينة المنورة 23 رجب 1439هـ الموافق 09 ابريل 2018م واسحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة رياض الأطفال بالشؤون التعليمية للبنات، الأحد السادس من شهر شعبان بداية التسجيل في مرحلة "رياض الأطفال", وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة http://www.madinaedu.gov.sa .وبينت إدارة تعليم المدينة المنورة أن التسجيل سيكون متاحاً لمدة ثلاثة أيام, وستكون الأولوية لمن يقطنون الحي المجاور للروضة أو مقر عمل الأم أو من يعوله، ولن يتم قبول أي طفل بلغ سن الـ 6 سنوات في رياض الأطفال.// انتهى //08:15ت م