نجران 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنفذ كلية المجتمع "بنين" بجامعة نجران غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين"، مستهدفة الخريجين والمتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمقر الكلية.وتهدف الدورة إلى فهم حقيقة أساسيات مهارات التواصل، ونشر ثقافة الحوار ومهارات الاتصال، وتعزيز أخلاقيات الحوار، والتأكيد على احترام أفكار الآخرين وآرائهم.وتأتي الدورة ضمن النشاطات والبرامج التدريبية التي تنفذها الكلية خلال العام الحالي.// انتهى //08:41ت م