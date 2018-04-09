الطائف 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف جاهزيتها الكاملة في قواها البشرية والآلية لمواجهة أي طارئ - لا قدر الله - نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار التي تشهدها المحافظة وما ينجم عنها من سيول.وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أنه تم وضع الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، حيث تنتشر فرق القوارب والإنقاذ ذات الدفع الرباعي والمجهزة تجهيزاً فنياً متكاملاً، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة وتمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيول مما يمكنها من سرعة التدخل الفوري ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.ونبه المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف، المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه، داعياً الشركاء في المسؤولية خاصة من منسوبي التعليم إلى ضرورة نشر ثقافة السلامة بين الطلاب والطالبات.// انتهى //08:51ت م