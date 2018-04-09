القاهرة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسالتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية محمد الطرابلسي، وذلك على هامش أعمال "مؤتمر العمل العربي"، في دورته الـ 45 الذي تستضيفه القاهرة حتى الـ 15 من إبريل.ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء بالوزير التونسي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في عدد من المسارات.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين في مختلف المجالات والأصعدة.// انتهى //08:53ت م