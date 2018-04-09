طرابلس 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على عملية انتخاب خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة بدلاً من عبد الرحمن السويحلي ، واختيار نائبين جديدين .وتطرقت الصحف إلى جريمة الاختطاف التي أصبحت تؤرق المجتمع الليبي في ظل الانفلات الأمني والانقسام المجتمعي والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لاتزال البلاد تعانيها منذ أكثر من سبع سنوات.ورصدرت حالة التباين الحادث في النخبة وأعضاء مجلس النواب عقب اختيار رئاسة جديدة لمجلس الدولة.// انتهى //08:53ت م