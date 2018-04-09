الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحملة التوعوية لبرنامج حماية الممارسين الصحيين من الاعتداء تحت شعار "تحمينا نحميك" المزمع انطلاقه في الأول من مايو المقبل، التي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للممارس الصحي في حالات التعدي عليه لفظياً أو جسدياً خلال عمله في خدمة المريض الأمر الذي كفله له النظام في المملكة بردع أي تجاوزات تتسبب بأذى للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به في خدمة المرضى.وأكدت "الهيئة" أن هذه الخدمة اختيارية، وذلك في إطار خدمة الممارسين الصحيين وتوفير الدعم والمساندة لأداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه وتوعية المجتمع بأهمية ما يقومون به من أدوار انسانية، نظراً لكون الممارسين الصحيين المنتسبين للهيئة يجدون صعوبة في إيجاد من يقدم لهم الدعم القانوني بالشكل المناسب وهو ما يدفع الهيئة إلى تبني هذا الدور وتقديم هذه الخدمة عبر الحملة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وفق عدد من المتطلبات أبرزها أن يكون ممارساً صحياً مصنفاً لدى الهيئة، وأن يكون تعرض لحالة إساءة لفظية أو جسدية خلال تأدية عمله كممارس صحي.وأشارت "الهيئة" إلى أن تقديم الطلب للبرنامج من خلال التحدث مع مسؤول من الفريق القانوني عبر الرقم الموحد للهيئة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.// انتهى //09:22ت م