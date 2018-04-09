الباحة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنظم لجنة إصلاح ذات البين القسم النسائي في محافظة القرى بعد غدٍ، دورة تدريبية بعنوان " إدارة المشاكل الأسرية "، وذلك بمقر قاعة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة.وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة يومين، العديد من المحاور من أهمها التعريف بمقومات التماسك الأسري، وتعريف المشكلات الأسرية وأسبابها وطرق علاجها، فيما دعت اللجنة السيدات للحضور الاستفادة من برامج الدورة التي تبدأ بعد صلاة العصر بمشيئة الله.// انتهى //09:23ت م