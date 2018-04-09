نجران 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها إدارة تطوير الموارد البشرية بتعليم منطقة نجران، بعنوان "مهارات الاتصال الفعّال"، وذلك بمقر الإدارة.وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 159 متدربة من الموظفات الإداريات بالإدارات النسائية والمدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، إلى تنمية قدرات المتدربات وإكسابهن المهارات الأساسية للاتصال الفعّال، وتحسين مهارات الإصغاء والكلام، والتعريف بأحدث الطرق العلمية في وسائل الاتصال الشخصية، وطريقة الإعداد المميز للاتصال الفعّال، وتعريفهن بكيفية الاستفادة منه، لبناء العلاقات الشخصية مع جميع شرائح المجتمع.وتناولت الدورة التي قدمتها مديرة التربية الخاصة غالية السويدي، عدة محور حول التعريف بالاتصال الفعّال، وأنواعه، ومعوقاته، والخطوات الفعّالة لضمان اتصال ناجح.//انتهى//11:03ت م