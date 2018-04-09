وادي الدواسر 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسشارك مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، أمس في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الطبية لعام 2018 م، الذي أُقيم تحت عنوان " الأخصائيون الاجتماعيون .. قادة - مدافعون - أبطال " .وأفاد المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم، أن المشاركة تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بدور الخدمة الاجتماعية الطبية، وأهميتها في اكتمال الخطة العلاجية المقدمة للمرضى وأسرهم ، وما يقدم للمرضى من مساندة ومتابعة .// انتهى //11:08ت م