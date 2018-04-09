المدينة المنورة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسعالجت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن حملتها "معالجة المنظر العام للتشوه البصري" 1431 مخالفة , خلال الفترة من الـ 15 وحتى الـ 21 من شهر رجب الجاري.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة خالد متعب أن الإدارة العامة للنظافة بالأمانة بمشاركة البلديات الفرعية اتخذت العديد من الإجراءات ضمن جهودها لمعالجة التلوّث البصري الناتج عن رفع المركبات التالفة والمهملة في الأراضي الفضاء والأحياء السكنية خلال أسبوع واحد, شملت رفع وحجز 382 مركبة مخالفة, ومتابعة وإزالة 517 لوحة دعائية مخالفة, ومتابعة وإزالة 532 كتابة على الجدران مشوهة للمنظر العام.وأفاد أن الحملة تأتي تفعيلاً للمبادرة الوزارية لإزالة مظاهر التلوث البصري, والعمل على تحسين المشهد الحضري للمحافظة .// انتهى//11:11ت م