بغداد 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسقتل أربعة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي على يد قوات الأمن العراقية أثناء تصديها لمحاولة تسللهم صباح اليوم إلى أحد أحياء قضاء حديثة , الواقع غرب محافظة الأنبار , غربي العراق.وأفاد الناطق باسم المركز الإعلامي الأمني العراقي , العميد يحيى رسول في بيان اليوم أن ثلاثة مسلحين حاولوا الهجوم على أحد المنازل في قضاء حديثة, وقد تصدت لهم القوات الأمنية , وتمكنت من قتلهم , موضحا أن القوات الأمنية ضبطت إرهابيًا رابعا , وتمكنت من قتله بعد الاشتباك معه , مبينًا أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات فوج طواريء المحافظة.// انتهى //11:12ت م