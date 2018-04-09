الطائف 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي إلى جريان السيول، وذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، والخرمة، وعشيرة، وتربة، وميسان، وبني سهد والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .// انتهى //11:12ت م