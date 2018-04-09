الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسينطلق يوم الاربعاء المقبل اللقاء الثاني لعمداء كليات معاهد السياحة على مستوى المملكة، الذي تستضيفه في هذه الدورة الكلية التقنية بمكة المكرمة ، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعدد من مديري الجامعات السعودية ، ووكلاء الجامعات وعمدائها، والمهتمين بالضيافة والسياحة والآثار بالمملكة، ومديري الدوائر في القطاعات الحكومية والخاصة بالعاصمة المقدسة.ويشهد الملتقى اجتماعاً للجنة المختصة باللقاء، ومعرضاً مصاحباً، يبرز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال تقنية السياحة والضيافة، وكذلك أهداف الملتقى والنتائج المرجوة منه بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030 وطموحات المواطنين.وأوضح عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الغامدي أن هذا الملتقى يمثل خطوة تكاملية بين وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبين الجامعات السعودية، ويتطلع لتحقيق كثير من الأهداف مثل رفع كفاءة مخرجات أقسام السياحة والضيافة، وبحث أفضل الممارسات في هذا التخصص، وتقديم مقترحات حول الفرص الوظيفية للشباب المؤهل لهذا القطاع الواعد، فضلاً عن تبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن.ويأتي اللقاء الثاني بين كليات ومعاهد السياحة في المملكة بهدف التشاور، والتطوير، ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن، وتعزيز مفهوم العمل السياحي، والاستفادة من التجارب بما يحقّق نقل وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة.// انتهى //11:15ت م