العارضة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسنظمت وحدة البحث العلمي بكلية العلوم والآداب بالعارضة , اليوم , ورشة عمل بعنوان الباحث العلمي ""google scholar"، وذلك بمقر الكلية.وهدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة رباب حجازي بحضور "20" مشاركة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى تقديم شرح مفصل عن الباحث العلمي "google scholar وكيفية التسجيل ورفع البحوث العلمية المنشورة في المجلات العالمية و توضيح أهم فوائد جوجل لباحث العلمي من حيث الخيارات المتعددة للبحث الأكاديمي وكيفية إنشاء حساب على محرك البحث وكيفية إنشاء مكتبة وإدراج الأبحاث المنشورة .//انتهى//11:21ت م