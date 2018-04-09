أبها 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، يوم الخميس المقبل، عدداً من المشروعات التقنية والمهنية، كما يرعى سموه الحفل الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1438/ 1439هـ، البالغ عددهم حوالي 10 آلاف متدرب بمختلف التخصصات التقنية والمهنية، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبد الله آل مرزوق، إن رعاية سمو أمير منطقة عسير تشريف لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتكريماً لأبنائنا المتدربين الخريجين حيث نلمس اهتمام سموه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة.وأشار إلى أن الأمير فيصل بن خالد سيدشن خلال الحفل عدداً من المشروعات تشمل مشروع الكلية التقنية بأبها " بنين " بتكلفة قدرها 88724945 ريالا، بطاقة استيعابية 2500 متدرب, ومشروع الكلية التقنية بسراة عبيدة " بنين " بتكلفة قدرها 94704042 ريالا، بطاقة استيعابية 2500 متدرب، ومشروع الكلية التقنية بتنومه " بنين " بتكلفة قدرها 29484350 ريالا، بطاقة استيعابية 1500 متدرب، ومشروع الكلية التقنية ببيشة " بنات " بتكلفة قدرها 800.000 ريال، بطاقة استيعابية تبلغ 800 متدربة، ومشروع الكلية التقنية بمحايل عسير " بنات " بتكلفة 58.140.144 ريالا، بطاقة استيعابية 2500 متدربة.ووجه آل مرزوق الدعوة للمجتمع في منطقة عسير لزيارة المعرض المصاحب لحفل الخريجين الذي يستمر خمسة أيام ابتداءً من يوم الخميس القادم حيث يحوي على أكثر من 20 جناحاً للتعريف ببرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ولعرض بعض المهن التقنية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية.// انتهى //11:27ت م