عام / الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ومعالي وزير النقل البريطاني كريس جرايلنج، اليوم، مذكرة تعاون بين الهيئة العامة
للطيران المدني في المملكة العربية السعودي، ووزارة النقل في بريطانيا.
وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال أمن الطيران المدني ، بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.
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11:28ت م