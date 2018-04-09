الطائف 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنظم الهيئة العامة للثقافة مساء غدٍ، بمقر النادي الأدبي الثقافي بالطائف، ندوة بعنوان "تجارب الروائيين"، يشارك فيها عدد من الروائيين السعوديين هم: محمد محسن الغامدي، وعبدالله التعزي، و ماجد الجارد، وفاطمة الغامدي، ويديرها خلف سعد الثبيتي، ومستورة العرابي.وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، عن شكره للهيئة العامة للثقافة على اختيار نادي الطائف الأدبي الثقافي لإقامة هذه الندوة، مشيداً بدورها في إثراء الجانب الأدبي والثقافي للمبدعين والمبدعات من أبناء المملكة، داعياً المثقفين والمثقفات لحضور هذه الفعالية التي تعـد أول مناشط التي تقيمها الهيئة العامة للثقافة بالطائف.// انتهى //11:29ت م