جدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأنهت الكلية التقنية بمحافظة جدة خلال الأسبوع الماضي توظيف 160 متدرباً من خريجيها بالتنسيق المباشرة مع عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص برواتب تبدأ بـ ٥٢٠٠ إلى ٥٨٠٠ ريال شهرياً، إضافةً إلى الحوافز والتأمين الطبي العائلي وبرامج تدريب تطويرية على رأس العمل.من جانبه أوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن التخصصات التي تم التوظيف عليها هي القوى الكهربائية، والمحاسبة، والتقنية المدنية، وميكانيكا السيارات، والإنتاج الميكانيكي، والإدارة المكتبية، والتسويق، مبيناً أن الكلية تسير قدماً في هذا الاتجاه وذلك من خلال التواصل المستمر مع قطاعات الأعمال وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين باللقاءات المباشرة وتوقيع الاتفاقيات، إضافة إلى توفير فرص التدريب التطبيقي التعاوني وغيرها من البرامج المشتركة.ودعا عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات إلى التواصل مع الكلية لتعزيز أطر التعاون والشراكات البناءة في مجال التوظيف والتدريب وغيرها من المجالات المختلفة.// انتهى //11:31ت م