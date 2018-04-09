القدس المحتلة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين، من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محليه في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن محسن، بعد دهم منزله في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس. كما اعتقل الشابان يزن السلوادي، وجهاد السلوادي، من بلدة عناتا شمال شرق المدينة المقدسة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها.// انتهى //11:32ت م