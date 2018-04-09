بيروت 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنه وثّق قضاء 227 طفلاً فلسطينياً بسبب الصراع المتفجر في سوريا من مجمل ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذي يبلغ 3688 .وأوضح فريق الرصد في تقرير له نشر اليوم ، أن قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين كان لأسباب متعددة حيث يعتبر القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضائهم .وتشير الإحصاءات إلى أن 75 طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه نظام الأسد والمليشيات المسلحة الداعمة له على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق .كما لفت فريق الرصد إلى أنه وثّق 25 معتقلاً من الأطفال لا يزال نظام الأسد يتكتم على مصيرهم ونقل شهادات مفرج عنهم أكدت وجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم ، مضيفاً أنه وثق عدة حالات قضاء لأطفال فلسطينيين تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.وتؤكد المجموعة في بيانها أن الصراع المتواصل في سوريا أثر بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سوريا والكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخر.// انتهى //13:00ت م