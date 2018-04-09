الباحة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، اليوم، عدداً من مشاريع المباني التعليمية قيد الإنشاء، والتقى بالمهندسين المشرفين على التنفيذ وناقش معهم مراحله.وأكد خلال الجولة أهمية إيجاد حلول مناسبة وفورية لمواجهة أي عقبات قد تعترض سير العمل اليومي، داعياً المقاولين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات وضبط جودة الأداء في تنفيذها وذلك عن طريق رفع مستوى الإشراف عليها مع الالتزام بمختلف المواصفات.ووجه مخايش إدارة المباني بإعداد تقارير دورية لسير العمل ومستوى تنفيذ المشاريع التعليمية بالمنطقة للوقوف على معوقات التنفيذ إن وجدت، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.// انتهى //13:01ت م