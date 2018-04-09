القاهرة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسالتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير القوى العاملة في مصر السيد محمد سعفان، وذلك على هامش أعمال "مؤتمر العمل العربي" في دورته الـ 45 الذي تستضيفه القاهرة حتى الـ 15 من إبريل.ورحّب في بداية اللقاء، وزير القوى العاملة المصري بالدكتور الغفيص، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في عدد من المسارات.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين في مختلف المجالات والأصعدة.حضر اللقاء، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وسيدة الأعمال نوف الراكان.// انتهى //13:02ت م